An den Acura-Kliniken in Baden-Baden gibt es ab sofort das bundesweit erste Corona-Schnelltestzentrum mit Speicheltests. Diese sind deutlich angenehmer als ein Nasenabstrich.

Die Acura-Kliniken haben den Spucktest, den sie nutzen, selbst entwickelt. Klinikmitarbeiter hätten auf die häufigen Rachen- und Nasenabstriche mit gesundheitlichen Beschwerden reagiert.

Ergebnis nach 15 Minuten da

Bei dem Speicheltest spuckt man in ein Plastikschälchen, träufelt den Speichel mit einer Pipette in eine Pufferlösung und gibt anschließend drei Tropfen dieser Mischung auf den Teststreifen. Nach 15 Minuten ist das Ergebnis da, so wie bei den herkömmlichen Selbsttests, bei denen man meist mit einem Tupfer einen Nasenabstrich macht.

Speicheltests an sich sind nicht neu, ähnliche Tests gibt es bereits zu kaufen. Allerdings ist dieser Test der weltweit Erste, den bereits Kinder ab zehn Jahren selbst benutzen dürfen. Bei jüngeren Kinder sollen die Eltern helfen.

Spucktests in Corona-Testzentrum sind kostenlos

Auch die Verwendung der Speicheltests in einem Testzentrum ist neu. Das neue Testzentrum der Acura-Kliniken in Baden-Baden ist für alle Bürgerinnen und Bürger geöffnet, die Tests dort sind kostenlos. Das Zentrum ist wochentags von 10 bis 16:30 Uhr geöffnet, samstags bis 12:30 Uhr, eine Anmeldung braucht man nicht. Außerdem kann man die Tests auch als Selbsttest für zuhause kaufen.

Setzt sich dieser Test durch, könnten auch die Testreihen an Schulen vereinfacht werden, heißt es von der Klinik. Die Acura-Kliniken zählen zu den Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.