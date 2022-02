Diebe stehlen Schnelltests im Wert von 250.000 Euro

Unbekannte Diebe haben in Rheinstetten-Forchheim (Kreis Karlsruhe) mehr als 60 Euro-Paletten mit Corona-Schnelltests gestohlen. Laut Polizei brachen die Täter in der Nacht auf Mittwoch in eine Lagerhalle ein. Zum Abtransport der Corona-Tests benutzten sie vermutlich ein größeres Fahrzeug. Die gestohlenen Schnelltests haben einen Wert von mindestens 250.000 Euro. Für welche Zwecke die Tests verwendet werden sollen, ist laut Polizei noch völlig unklar. Wer in der Nacht in Forchheim etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.