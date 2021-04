Abhängig von den Inzidenzwerten hat an Schulen in den Stadt- und Landkreisen Karlsruhe, Bruchsal und Pforzheim wieder der Präsenzunterricht begonnen. Vorab haben sich die Schülerinnen und Schüler selbst getestet.

Der Unterrichtsbeginn an der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule mit rund 280 Schülerinnen und Schülern hat am Montagmorgen mit Corona Tests begonnen, zum Beispiel auch bei den Sechstklässlern. Im Klassenzimmer sind die Fenster weit geöffnet, die Schüler tragen Maske und sitzen mit einem guten Meter Abstand zueinander. Auf dem Tisch liegen nicht etwa Schulbuch oder Matheheft, sondern Corona-Schnelltests, die unter Anleitung des Klassenlehrers gemacht werden.

Stäbchen in die Nase

Wattestäbchen in die Nase, die Probe in einen Behälter mit Flüssigkeit geben und dann auf den Teststreifen tropfen. Nach ein paar Minuten ist das Ergebnis da. Die Sechstklässler sind sich einig. Das Testen nervt, aber es ist gut, denn dann weiß man, ob man positiv ist oder nicht, und wenn man helfen kann, dass die Schulen offen bleiben, dann macht man's natürlich.

An diesem Morgen sind alle Schüler und Schülerinnen an der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule negativ getestet. Angst schwingt aber trotzdem bei einigen mit. Sie befürchten, sie könnten sich anstecken und müssten dann wieder dem Unterricht an der Schule fern bleiben.

Wenig Zeit für die Vorbereitung

Die Kinder wieder im Präsenzunterricht an der Schule zu haben, darüber ist auch der Schulleiter Johann Schwarz-Hemmerling froh. Die Organisation der Testpflicht sei aber sehr kompliziert gewesen, weil beim Thema Testen der Kinder viele Bedenken seitens der Eltern angemeldet wurden, und weil die Schulleitung wenig Zeit hatte, eine funktionierende Teststrategie für alle Klassenstufen der Schule zu entwickeln.

An der Anne-Frank-Schule werden Kinder der Klassenstufen 1 bis 10 unterrichtet. Ab der fünften Klasse werden die Tests in der Schule gemacht. Die Grundschüler dürfen sich zuhause mithilfe der Eltern testen. So hat am Montagmorgen zuhause auch der 7-jährige Philipp sich das Wattestäbchen seines Selbsttests in die Nase gehalten.

Auch der Test des Grundschülers Philipp fällt negativ aus, er kann heute endlich wieder in den Grundschulbereich der Anne-Frank-Schule in Karlsruhe gehen. Auch er wird dann wieder im Klassenzimmer, zusammen mit seinen ebenfalls getesteten Mitschülern unterrichtet. Das bleibt, solange die Corona-Inzidenz unter 200 in Karlsruhe bleibt. Seine Mutter findet die Tests gut und ist der Meinung, es ist höchste Zeit, dass die Kinder wieder in Schule gehen.