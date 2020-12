per Mail teilen

Der Weiler Binsheim in Walzbachtal soll im kommenden Jahr schnelles Internet bekommen. Laut Kreisverwaltung hat das Land dafür jetzt 224.000 Euro bewilligt. Gemeinsam mit den Bundeszuschüssen von nocheinmal 280.000 Euro können die Aussiedlerhöfe jetzt an das Glasfasernetz des Kreises angeschlossen werden. Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten vergeben werden, teilt der Kreis mit. Der Landkreis investiert nach eigenen Angaben aktuell rund 29 Mio. Euro in den Ausbau des Breitbandnetzes