Die Deutsche Bahn hat am Freitagabend mit der Sanierung der Schnellbahnstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart begonnen. Die Sperrung der Strecke hat aber nicht nur Auswirkungen auf Bahnreisende.

Die sechs Monate dauernde Sanierung der Strecke beginnt trotz Corona-Krise pünktlich nach Plan. Bis zum 31. Oktober ist sie voll gesperrt. Insgesamt werden rund 190 Kilometer Gleise erneuert. Deshalb werden die Züge über Bruchsal/Bretten und Karlsruhe-Durlach/Pforzheim umgeleitet. Dadurch verlängern sich die Fahrzeiten deutlich. Statt 36 Minuten brauchen die Züge zwischen Mannheim und Stuttgart künftig mindestens eine Stunde und 20 Minuten.

Bahnübergänge während der Umleitungen geschlossen

Die Sanierung hat auch Auswirkungen auf die Region. Zwischen Bruchsal und Bretten bleiben alle Bahnübergänge für den Verkehr dauerhaft geschlossen, damit die Züge möglichst ohne weitere Verzögerungen ankommen. Viele Gemeinden haben provisorische Fußgängerbrücken gebaut. So kann man immerhin zu Fuß die Bahngleise überqueren. Besonders hart trifft es die Gemeinde Gondelsheim: Sie wird quasi zweigeteilt.

Dauer 3:33 min Interview mit Gondelsheimer Bürgermeister Markus Rupp Ab Freitagabend wird die ICE-Strecke Mannheim-Stuttgart saniert und deshalb voll gesperrt. Die Züge werden umgeleitet, unter anderem über Gondelsheim (Kreis Karlsruhe). Das hat Folgen für die Gemeinde.

Die Gemeinde hat Maßnahmen ergriffen. So wurde eine Fußgängerbrücke gebaut und Feuerwehr und Rettungsdienst mussten neu organisiert werden. Außerdem wurde ein temporärer Parkplatz an der Fußgängerbrücke angelegt, für die Bewohner, die östlich der Sperrung wohnen und sonst mit dem Auto nicht nach Bretten oder Karlsruhe kämen. Wer sein Auto nicht rechzeitig auf diesem Parkplatz abgestellt hat, kommt aber trotzdem noch weg, muss allerdings lange Umwege in Kauf nehmen.