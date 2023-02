Wintersport am Wochenende in Bühl und Seebach noch möglich

Zum Ende der Faschingsferien wird an der Schwarzwaldhochstraße vereinzelt Schnee erwartet. Liftbetreiber in Bühl und Seebach nutzen noch mal das winterliche Wetter und öffnen ihre Pisten.

Wer noch nicht genug von Wintersport und Schnee hat, der bekommt am kommenden Wochenende nochmal die Chance an der Schwarzwaldhochstraße: Der Skizirkus Unterstmatt/Hochkopf in Bühl-Unterstmatt ist am Freitag und Samstag von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr und am Sonntag von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr für Ski- und Snowboardfahrer geöffnet. Wintersportler können auch beim Skilift Seibelseckle in Seebach von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr auf die Piste.

Rodeln verboten

Für Schlittenfahrer sieht es an diesem Wochenende allerdings nicht so gut aus. Rodeln ist auf den beschneiten Pisten verboten und die Schneebedingungen rundherum sind nicht gut genug. Alternativ bieten sich aber auch Spaziergänge und Wanderungen im Nordschwarzwald an, denn laut einer Sprecherin der Offenburger Polizei wird am Wochenende kein Ansturm von Besuchern erwartet.

Großer Andrang bei besten Bedingungen im Januar an der Schwarzwaldhochstraße SWR

Skisaison im Nordschwarzwald nur befriedigend

Die aktuelle Saison 2022/2023 ist für Heiko Fahrner, Betreiber der Skilifte Unterstmatt/Hochkopf und Lamm Kniebis, nur befriedigend. Der Februar wäre zwar ordentlich gewesen, aber die Weihnachtssaison ist wegen des fehlenden Schnees ausgeblieben. Im Gegensatz zum Feldberg sei der Betrieb momentan aber noch gut.

Noch schlechter sah es diese Saison in Baiersbronn-Mitteltal aus. Weil die Bedingungen zu schlecht gewesen wären, hätte der Skilift Vogelskopf bisher laut einer Mitarbeiterin noch gar nicht öffnen können.