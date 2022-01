Schnee satt und gute Wintersportbedingungen im Nordschwarzwald

Raus aus dem Alltag, rein in eine weiße Winterlandschaft - der Nordschwarzwald hat Schneebegeisterten gerade richtig was zu bieten. Auch Wintersport ist möglich.

Wer letztes Jahr um diese Zeit in den Schnee wollte, brauchte starke Nerven. Volle Parkplätze, eine zugeparkte Schwarzwaldhochstraße und viele Menschen - es war Lockdown und viele andere Ausflugsziele geschlossen.

Chaotische Verkehrsverhältnisse an der B500

Vor allem an den Wochenenden ist auch dieses Jahr viel los. Am vergangenen Wochenende kam es wegen des schönen Winterwetters zu chaotischen Verkehrsverhältnissen entlang der Schwarzwaldhochstraße. Räumdienste kamen nicht mehr durch und Rettungswege waren blockiert.

Auch unter der Woche sind die Parkplätze gegen Mittag recht voll, aber Chaos gibt es keines. Ist man aber erstmal auf den verschneiten Waldwegen unterwegs, ist jeglicher Stress wie weggeblasen.

Um ein erneutes Verkehrschaos zu verhindern, wollen die Städte und Gemeinden entlang der Schwarzwaldhochstraße auch an diesem Wochenende die Zufahrten zu den Höhengebieten bei Überlastung sperren. Städtische Verkehrsbehörden und auch die Polizei werden personell verstärkt vor Ort sein.

Lifte und Loipen sind geöffnet

Die Wintersportbedingungen sind durchweg gut. Am Skilift Seibelseckle liegt die Schneehöhe bei 30 Zentimetern, auch die Piste am Mehliskopf ist präpariert, die Lifte offen. Der Lift Hundseck ist ebenfalls geöffnet. Ähnlich sieht es in Unterstmatt aus, hier liegen sogar 45 Zentimeter Schnee und die Möglichkeiten zum Ski oder Snowboard fahren seien "sehr gut", heißt es von den Betreibern. An den Liften gilt 2G-Plus.

Auch Skilanglauf ist möglich, viele Loipen sind gespurt, darunter einige am Kniebis, am Seibelseckle und in Unterstmatt.