Endlich Schnee! Erste Wintersportler am Dobel entdeckt

Kommt der Winter jetzt doch noch zurück? Am Dobel (Landkreis Calw) reicht es zumindest schon für Schneemänner und eine kleine Runde auf dem Schlitten.

Während an Weihnachten und Silvester gefühlt hochsommerliche Temperaturen herrschten, könnte der Winter Ende Januar doch noch kommen. Nach den ersten leichten Schneefällen in der vergangenen Nacht, ist für das Wochenende von den Wetterdiensten sogar noch deutlich mehr Schnee vorhergesagt.

Beim ersten Schnee geht es direkt zum Dobel

Am Dobel, im Landkreis Calw, waren am Mittwochmittag die ersten Winterfans unterwegs - vor allem Eltern mit ihren Kindern. Die konnten es teilweise kaum erwarten und nutzen die erste Gelegenheit im neuen Jahr direkt aus.

Familie Hagino aus Bretten zum Beispiel: Sie haben einfach alles stehen und liegen gelassen und sind losgezogen, direkt nach der Schule. Und sie sind belohnt worden. Der Dobel, das ist der Karlsruher Hausberg mit ungefähr 700 Höhenmetern, gehört ihnen an diesem Mittwochmittag fast ganz alleine.

"Wir beobachten den ganzen Winter über die Wettervorhersage. Und sobald dann mal Schnee liegt, kommen wir an den Dobel."

Schneeampel am Dobel zeigt Überfüllung an

Wer kann, kommt unter der Woche an den Dobel - wenn nicht so viel los ist. Dann kann man dort in Ruhe spazieren gehen, Schlitten fahren oder einen Schneemann bauen. An den Wochenenden ist dort deutlich mehr Trubel.

Da haben sie im Internet und in den sozialen Medien sogar eine Schneeampel eingeführt und im vergangenen Winter musste der Schlittenhang am alten Wassserturm in Dobel sogar schon einmal wegen Überfüllung geschlossen werden - also: wer schlau ist, kommt nicht am Samstag!

Der Dobel ist der Karlsruher Hausberg und eine Legende

Der Dobel ist ja auch nicht irgendein Schlittenhügel - der Dobel ist legendär! Deshalb ist der kleine Jack aus Christchurch in Neuseeland auch den weiten Weg hierhergekommen. Er hat vorher noch nicht Schnee gesehen und er sitzt heute zum ersten Mal auf dem Schlitten. Sein Papa kennt den Dobel von früher. Er war auch schon als kleiner Junge hier, lange, bevor er mit seine Familie auf die andere Seite der Erdkugel ausgewandert ist.

In Christchurch ist jetzt übrigens Sommer mit angenehmen 27 Grad Außentemperatur. Da ist der Tag im Schnee für Mama Emma schon ein kleiner Kälteschock. Auf dem Dobel im Wind liegt die Temperatur heute gefühlt deutlich unter Null. Aber die junge Mutter freut sich. An Schnee kann sie sich auch nur in ihrer Kindheit erinnnern. Deshalb ist die ganze Familie begeistert und Jack nach nur drei Fahrten schon ein richtig kleiner Schlittenprofi.