Wer oft am Rhein unterwegs ist oder dort wohnt, wird sich dieses Jahr öfter kratzen als sonst: Es gibt eine heftige Schnakenplage. Auch das Rheinstrandbad Rappenwört ist betroffen.

Für die Schnaken ist dieser Sommer ein richtig guter Sommer. Viel Regen, sogar Hochwasser und dazwischen immer mal wieder warme Tage, das sind ideale Bedingungen für die Larven der Stechmücken.

Ungewöhnlich viele Stechmücken unterwegs

Vor allem die Orte entlang des Rheins sind geplagt, laut der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) sind dieses Jahr wohl doppelt so viele Stechmücken unterwegs wie in den letzten Jahren.

"Das ist wirklich ein extremes Jahr."

Mückenschwärme im Rheinstrandbad Rappenwört

Das können die Badegäste und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rheinstrandbads in Karlsruhe-Rappenwört bestätigen. Vor allem morgens und abends sei es schlimm, erzählt Thorsten Greiner, stellvertretender Betriebsleiter. Ohne Insektenschutzmittel sei es nicht erträglich, er habe für sein Team sogar schon nachbestellen müssen. Vor allem Arbeiten wie Heckenschneiden und Rasenmähen seien sehr anstrengend. "Wenn eine Wolke aufgewirbelt wird, muss man echt aufpassen und schnell weglaufen", sagt Thorsten Greiner.

Das Rheinstrandbad in Rappenwört liegt direkt am Rhein und ist umgeben von Wald. Imago Tim Carmele

Eigentlich hält die KABS die Schnaken seit Jahren in Schach, indem sie die Larven tötet, bevor sie zu Stechmücken werden. Durch das Hochwasser hat sich die Situation aber verschärft. Auf vielen Feldern in den Rheinauen stand das Wasser so hoch, dass die Fußtrupps die Gebiete nicht mehr erreichen. Hier konnte nur noch der Hubschrauber zur Stechmückenbekämpfung anrücken, aber auch der hat nicht jeden Fleck erreicht. Außerdem wurden viele Felder überflutet, die seit Jahren trocken lagen. Dort hatten sich in den letzten fünf bis zehn Jahren Schnakeneier angesammelt, die nun auf einmal schlüpften.

Eine Besserung ist zunächst nicht in Sicht. Auch im Karlsruher Rheinstrandbad wird man noch einige Zeit mit den Schnaken leben müssen. Eine Stechmücke lebt nämlich bis zu acht Wochen.