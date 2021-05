Es hat eine Menge geregnet in den vergangenen Wochen und der Regen der letzten Tage freut besonders die Stechmücken in den Rheinauen. Die Schnaken-Larven fühlen sich in den Hochwasserwellen so richtig wohl. Diese Wellen schwappen gerade durch die Auen. Und das bedeutet Hochsaison für Schnakenjäger. Die Mitarbeiter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KABS, sind am Rhein unterwegs und bekämpfen die Larven. Mathias Zurawski hat sie in Au am Rhein begleitet: