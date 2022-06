Schnakenjäger mit Helikopter am Rhein unterwegs

Die Stechmückenjäger am Oberrhein sind erfolgreich in die Saison gestartet. Eigenen Angaben zufolge waren die Bekämpfer der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) auch mit Helikoptern unterwegs. Zu Fuß und mit Helikopterflügen versuchen die Schnakenbekämpfer der KABS die Schnakenplage so gering wie möglich zu halten. Schnee und teils Starkregen im April habe zur Flutung der Sumpfwaldstechmücken-Brutgebiete geführt, so Dirk Reichle von der KABS. Sowohl am Rhein als auch in den Rheinauen kam es demnach zum "Massenschlupf". Deswegen waren unter anderem im Landkreis Rastatt Helikopter unterwegs, die den biologischen Wirkstoff Bti verteilt haben, der die Larven der kleinen Blutsauger tötet.