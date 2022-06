Wenige Arbeitseinsätze für die Schnakenbekämpfer am Oberrhein

Am Oberrhein hält sich die Zahl der Schnacken bisher in Grenzen. Einsätze wie in Au am Rhein (Kreis Rastatt) gab es für die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) bislang nur wenige.

In Anglerhose und mit einem extralangen Schöpflöffel in der Hand watet Artur Jöst von der KABS durch den sumpfigen Morast in den Rheinauen. Zusammen mit zwei Helfern verteilt der Diplombiologe mit dem Schöpflöffel den Wirkstoff Bti. Ein biologisches Mittel, das die Schnakenlarven abtötet, für andere Lebewesen aber unschädlich sein soll. Der Wirkstoff Bti soll den Schnakenlarven den Garaus machen SWR Regen macht Einsatz notwendig Der Wirkstoff wird gezielt an mutmaßlichen Brutstätten der kleinen Stecher verteilt. Der Einsatz bei Au am Rhein wurde wegen der starken Niederschläge der vergangenen Tage notwendig, die zu einer kleinen Hochwasserwelle auf dem Rhein geführt haben. Insgesamt vier kleine und eine große Hochwasserwelle gab es bisher, weniger als in den vergangenen Jahren. Video herunterladen (11,1 MB | MP4) "Für die nahe Zukunft erwarten wir keine Schnakenplage, was aber im Sommer noch kommen mag, können wir nicht vorhersagen." Die Schnakenbekämpfer der KABS mussten 2022 eher selten ausrücken, für sie war es damit bisher ein ruhiges Jahr. Auch für die Menschen in den Städten und Gemeinden entlang des Rheins. Sie wurden bis jetzt von den lästigen Blutsaugern kaum geplagt. 2021 kam die KABS dagegen wegen zahllreicher Hochwasser an ihre Leistungsgrenze. Starkregen, Sturmböen und Gewitter verhinderten zudem mehrmals den Einsatz der beiden Hubschrauber. Schnakenplage abseits des Rheins Weiter weg vom Fluss kam es im Frühjahr punktuell zu einem erhöhten Aufkommen von Stechmücken. Bei ihnen handelte es ich um sogenannte Waldschnaken. Sie treten in Gebieten auf, in denen die KABS nicht bekämpft, beispielsweise im Weingartener Moor (Kreis Karlsruhe). Ob es für die Region am Oberrhein tatsächlich ein weitgehend schnakenfreies Jahr wird, dazu will Artur Jöst von der KABS keine Prognose abgeben. Dies hänge stark vom Wetter und anderen Faktoren ab. Denn Starkregenereignisse und Hochwasserwellen können die Schnakenbekämpfer wieder ganz schnell fordern.