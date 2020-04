Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) in Speyer hat ihren ersten Einsatz gegen Stechmücken abgeschlossen. Ein Sprecher sagte, Ziel seien die Larven der Waldmücken in den versumpften Waldgebieten der Oberrheinebene gewesen. Begonnen habe der Einsatz Mitte März in der Südpfalz bei Hagenbach und Jockgrim. Die KABS bekämpft die Stechmückenlarven in den Überflutungsgebieten entlang des Rheins von Südbaden über die Pfalz bis zum Rheingau. Da der Rheinpegel derzeit falle und auch bis Ostern keine Regenfälle vorausgesagt seien, werde es vorerst keinen weiteren Einsatz geben. Die Bekämpfung habe aber erst begonnen