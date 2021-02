Der Schmutzige Donnerstag findet in diesem Jahr in der Region überwiegend digital statt. Die Narren in Rastatt oder Karlsruhe übernehmen in den Städten virtuell das Zepter bis Aschermittwoch.

Normalerweise erstürmen die Rastatter Narren das Historische Rathaus am Schmutzigen Donnerstag und übernehmen über Fastnacht die Macht. Da Corona die Fastnachter dieses Jahr an großen Umzügen und Aktionen hindert, haben sich Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU) und die Narrenvereine kurzerhand eine Alternative überlegt und einen Film gedreht, der Punkt 11:11 Uhr auf der Stadt-Homepage zu sehen sein wird. Digitale Büttenrednerschau in Karlsruhe Der Festausschuss Karlsruher Fastnacht startet mit einer digitalen Büttenrednerschau in den SchmuDo. Die Büttenreden werden über mehrere Tage verteilt ins Internet gestellt, außerdem gibt es eine Collage von närrischen Bildern mit Bezug zu Karlsruhe zu dem Lied "DuBischKarlsruh", gesungen von Markus Künstler. Bühler Hexen verteilen Hexengugg Die Bühler Hexen wollten eigentlich ihr 66-jähriges Bestehen feiern - doch wegen Corona wurde die Jubiläumsfeier auf November verlegt. Jetzt wollen sie am Schmutzigen Donnerstag die Hexengugg verteilen: ein närrischer Gruß mit kleinen Leckereien auf Wunsch an Omas, Opas, Freunde und alle närrischen Bühler Fastnachter.