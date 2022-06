Schmuckmuseum Pforzheim zeigt "Schöngeschriebenes"

Ein Roboter, der in Schönschrift 24 Stunden am Tag die gesamte Bibel auf Papier bringt, er ist der erste Hingucker in der Ausstellung „Schöngeschrieben“. Zu bewundern sind unter anderem wertvolle Manuskripte und Drucke aus dem Umfeld des Pforzheimer Humanisten Johannes Reuchlin, dessen 500. Todestag sich nächste Woche jährt. In vielen Exponaten spielen geheime Zahlen und Symbole eine wichtige Rolle, wie etwa in einer magischen Sammelhandschrift aus dem Mittelalter. Mit Buchstaben und Zahlen versehener Schmuck von der Antike bis zur Gegenwart sind ebenfalls zu sehen wie Silberschmuck aus Ägypten oder kunstvolle Kaligraphien aus dem 19. Und 20. Jahrhundert. Mehr als 200 Exponate umfasst die Ausstellung „Schöngeschrieben“ – zu sehen bis zum 6. November.