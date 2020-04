Angeklagter will vor Karlsruher Landgericht aussagen

Prozess um Mord an Schmuckhändler

Vor dem Landgericht Karlsruhe wird am Mittwoch der Prozess um den Mord an einem Pforzheimer Schmuckhändler fortgesetzt. Der Angeklagte will erstmals zu den Tatvorwürfen Stellung nehmen.