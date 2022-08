Start der Schlosslichtspiele 2022 in Karlsruhe - Das erwartet die Besucher

Auf der Karlsruher Schlossfassade erstrahlen ab Donnerstagabend täglich wieder Lichtshows. Bei den Schlosslichtspielen 2022 gibt es kürzere Vorstellungen, die aber öfter stattfinden.

Lichtkunst in den buntesten Formen und Farben: Vom 18. August bis zum 18. September werden die Schlossfassade und zahlreiche Gebäude in der Karlsruher Innenstadt wieder zu Kunstwerken. Die Schlosslichtspiele stehen in diesem Jahr unter dem Motto "music4life", was die Veranstalter unmittelbar mit Lebensfreude und Leichtigkeit verbinden, und das soll auch bei den diesjährigen Schlosslichtspielen im Mittelpunkt stehen. "Musik ist gewissermaßen Relgion für die Ohren", sagt der Kurator der Schlosslichtspiele Peter Weibel vom Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe (ZKM).

Mehr Programm dafür kürzere Shows

Zu sehen gibt es dieses Jahr auf dem Karlsruher Schloss einen Mix aus Alt und Neu: Auf dem Programm stehen neue Lichtprojektionen aus diesem Jahr, aber auch von 2021. Neu dabei ist unter anderem die Show vom diesjährigen französischen Gewinner-Duo des BBBank-Awards "Atelier V3" mit ihrer Komposition "Resilence (2022)". Aus dem Vorjahr wird unter anderem wieder "Karlskompensator" von "Genelabo/Crushed Eyes Media" zu sehen sein. Auch das Light Festival, bei dem wieder Gebäude in der Innenstadt kunstvoll angestrahlt werden, findet statt.

Laut Cheforganisator Martin Wacker von der Karlsruhe Marketing Event GmbH (KME) werden die Vorstellungen um ein Drittel kürzer sein als noch 2021. Das hänge auch mit aktuellen Diskussionen um steigende Energiepreise zusammen. Um Ressourcen zu schonen, habe man sich auch dazu entschieden weniger Gebäude beim Light Festival in der Innenstadt zu beleuchten. Dafür gibt es ein längeres Programm und die einzelnen Shows werden an einem Abend nur einmal gespielt und nicht wie im letzten Jahr wiederholt.

Gastronomie am Karlsruher Schloss wieder erlaubt

Wegen der Corona-Pandemie durften 2021 keine Getränke- und Essensstände am Schloss stehen, in diesem Jahr ist es wieder erlaubt. Laut Veranstalter sind die Stände täglich von 19 - 23 Uhr geöffnet. Vom 9. bis 11. September soll es außerdem eine Food Truck Convention geben, die das Essensangebot dann nochmal erweitert.