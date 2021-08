per Mail teilen

Die Karlsruher Schlosslichtspiele kehren ab dem 18. August an die Fassade des Schlosses zurück. Die Organisatoren haben nun ihr Hygienekonzept vorgestellt.

Insgesamt sieben Produktionen werden in diesem Jahr gezeigt. Drei von ihnen waren im vergangenen Jahr wegen Corona nur im virtuellen Raum zu sehen, nun sollen sie auf der echten Schlossfassade gezeigt werden. Vier Produktionen sind neu - eine unter anderem von der Hochschule für Musik Karlsruhe.

Shows wechseln sich ab

Die Premiere findet am Mittwoch, 18. August um 21 Uhr statt. Im Wechsel werden die Shows "Karlskompensator" und "Matter Matters" aus dem Jahr 2020 gezeigt. "Karlskompensator" nimmt die Zuschauer mit in die Geschichte Karlsruhes. Bei der Show "Matter Matters" verwandeln sich die festen Gemäuer des Schlosses, die Fassade, die Fenster, die Portale in Muster und Zeichen:

Kurze Vorstellungsdauer soll mehr Besucher ermöglichen

Eine Vorstellung wird nur 45 Minuten dauern und wird häufiger gezeigt, sodass die Verweildauer kürzer ist und sich so mehr Menschen abwechselnd vor dem Schloss aufhalten können. Zudem gibt es in diesem Jahr keine Gastronomie vor dem Schloss.

Parallel zu den Schlosslichtspielen findet das Light Festival Karlsruhe statt: Die Stadt wird zur Bühne und Ausstellungsfläche, an elf Orten sollen Lichtkunst und Illuminationen zu sehen sein. Zum Beispiel im Naturkundemuseum, im Nymphengarten und am Schlachthof. Durch die unterschiedlichen Orte sollen größere Menschenansammlungen vermieden werden.