Die Schlosslichtspiele Karlsruhe finden in diesem Jahr virtuell statt. Die Projektionen werden ab Mittwoch ins Netz verlegt. Die digitale Edition 2020 ist bis 13. September verfügbar.

Die Schlosslichtspiele 2020 starten am Mittwochabend ab 20:15 Uhr mit der Show "300 Fragments - von Maxin10sity", die im Jahr 2015 erstmals gezeigt wurde.

Virtueller Zwilling des Karlsruher Schlosses

22,5 Stunden Drohnenaufnahmen vom Schlossplatz, 10,5 Stunden hochauflösende Videoaufnahmen vom Schloss, über 76.000 Einzelfotos - daraus haben die Macher der Schlosslichtspiele 2020 einen virtuellen Zwilling des Karlsruher Schlosses geschaffen.

So können die Karlsruher Schlosslichtspiele trotz der Corona-Pandemie stattfinden, wenn auch nicht in der Realität. Angaben des ZKM zufolge, ist es das weltweit erste "Web Projection Mapping", also eine Übertragung in die Virtualität.

Karlsruher Schloss und Schlossvorplatz in der virtuellen Welt

Dabei wurden das Karlsruher Schloss und der Schlossvorplatz digital nachgebaut. Darauf werden die Shows projiziert. Das Besondere: Die Betrachter der Schlosslichtspiele können auch bei der virtuellen Ausgabe verschiedene Perspektiven einnehmen, ganz so als ob man sich selbst vor der Schlossfassade bewegen würde.

Impressionen von den Schlosslichtspielen auf der Fassade des Karlsruher Schlosses vom vergangenen Jahr, sind in der Bildergalerie zu sehen:

Schlosslichtspiele Karlsruhe bleiben politisch

Thematisch setzen die Projektionen sich in diesem Jahr unter anderem mit dem Green Deal und einem vereinten Europa auseinander.

"Die Corona-Pandemie führt uns vor Augen, wie fragil unser Leben auf dem Planeten Erde ist." Peter Weibel, Leiter des Zentrum für Kunst und Medien (ZKM)

Abbruch in der Realität-Aufbruch in die Virtualität

Unter diesem neuen Motto sind die Karlsruher Schlosslichtspiele 2020 digital im Netz zu erleben. Wer auf die www.schlosslichspiele.info geht kann dort ab Montag, 5. August bis zum 13.September die virtuelle Variante der Schlosslichtspiele erleben.

Perspektivwechsel möglich

Angeboten werden am Premierenabend zwei neue Shows und zwei Shows aus den letzten fünf Jahren. Wer möchte, kann selber "Regie führen" und verschiedene Perspektiven aussuchen, aus denen er das Spektakel betrachtet. Mit einem Mausklick ist es möglich auszuwählen wo man vor dem virtuellen Schloss steht.

Das ZKM rechnet mit bis zu 100.000 virtuellen Zuschauern aus der ganzen Welt und hofft auf einen positiven Werbeeffekt für die kommenden Schlosslichtspiele 2021, die wieder in der Realität auf der echten Fassade des Schlosses stattfinden sollen.