Am 16 .August starten die Karlsruher Schlosslichtspiele - in diesem Jahr erstmals ohne den verstorbenen Kurator Peter Weibel. Was in diesem Jahr zu erwarten ist.

Mitte August wird es am Karlsruher Schloss wieder bunt: Dann starten die diesjährigen Schlosslichtspiele. Zum neunten Mal werden künstlerische Produktionen kostenlos an die Fassade projiziert. Eine Übersicht über die fünf wichtigsten Fakten.

1. Insgesamt 24 Shows bei den Schlosslichtspielen

Die Schlosslichtspiele bleiben im Grundsatz so, wie wir sie aus den letzten Jahren kennen. Also: Die Schlosslichtspiele bleiben kostenlos - es geht weiter um bunte Projektionen mit verschiedenen Motiven und Farben, die verschiedene Geschichten erzählen. Vom 16. August bis zum 17. September laufen insgesamt 24 Shows auf der Fassade des Karlsruher Schlosses. Davon sind sechs Shows komplett neu.

Mit-Organisator Martin Wacker von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH gab bei der Pressekonferenz folgenden Ausblick:

2. Schlosslichtspiele tragen Handschrift von Peter Weibel

Rein strukturell gibt es im Kosmos der Schlosslichtspiele natürlich eine wesentliche Änderung: Der Kurator Peter Weibel ist nicht mehr dabei, er war im März überraschend gestorben. Das heißt: Der ursprüngliche Kopf der Schlosslichtspiele fällt zwangsläufig weg. Die diesjährigen Schlosslichtspiele hat er aber noch maßgeblich mitgeplant.

Vor dem Karlsruher Schloss laufen die Vorbereitungen für die Schlosslichtspiele 2023. SWR SWR/Laura Bisch

Im Vorfeld hatte der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) die Schlosslichtspiele in diesem Jahr sogar als Weibels großes Vermächtnis bezeichnet. Und tatsächlich trägt die Veranstaltung eine sehr deutliche Handschrift von Weibel.

Weibels Nachfolger Alistair Hudson, der nun wissenschaftlich-künstlischer Vorstand des ZKM ist, dürfte im kommenden Jahr dann einen deutlicheren Einfluss haben. Hudson zeigte sich begeistert und voller Vorfreude, die Schlosslichtspiele nun auch selbst zum ersten Mal zu sehen.

"Ich bin gespannt, wie die Beiträge auf der riesigen Fassade des Schlosses wirken. Es ist toll, dass die Stadt Gastgeber für dieses öffentliche Event ist, das bei freiem Eintritt alle Bürgerinnen und Bürger einlädt, die Kunst des Projection Mappings live zu erleben".

3. Um was geht es inhaltlich bei den Schlosslichtspielen 2023?

Auf der einen Seite hat sich Weibel das Motto ausgedacht - "Hoffnungshorizonte - dawn of devices". Im Grunde geht es um futuristische Themen wie Künstliche Intelligenz und selbstfahrende Autos. Es gibt zum Beispiel eine Show, bei der eine Künstliche Intelligenz die Bilder, die da gezeigt werden, erzeugt hat. Man macht sich diese Technologien bereits zu Nutzen.

Auf der anderen Seite geht es thematisch auch um Menschlichkeit und Gemeinschaft. Und auch einen Blick in die Vergangenheit soll es geben: in die 1980er zum Beispiel. Hier wird exemplarisch deutlich, wie eng verzahnt die verschiedenen kulturellen Angebote in Karlsruhe sind. Denn: Im Badischen Landesmuseum läuft derzeit eine Ausstellung zu diesem Thema.

4. Die Schlosslichtspiele haben längst eine internationale Strahlkraft

Eine zentrale Botschaft bei der Vorstellung war, dass die Schlosslichtspiele nicht nur für die Stadt Karlsruhe und ihre Umgebung etwas sehr Besonderes sind, sondern auch eine gewisse internationale Strahlkraft besitzen. Das sagen jetzt nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Zahlen: Bei einem Wettbewerb der BBBank haben zum Beispiel Künstler-Kollektive aus 71 Ländern mitgemacht. Sie alle haben mögliche Projektions-Shows für die Schlosslichtspiele eingereicht. Gewonnen hat ein Projekt aus Indonesien.

Und dann gibt es laut der Veranstalter noch die Tatsache, dass jeder zweite Gast mehr als 100 Kilometer zurücklegt, um die Schlosslichtspiele zu sehen. Das ist also auch touristisch und nicht zuletzt wirtschaftlich ein Gewinn für Karlsruhe. In diesem Jahr ist das Ziel dann, die Marke von zwei Millionen Zuschauern zu knacken. Da war man auch sehr zuversichtlich, dass das klappt.

Hier finden Sie alle Informationen und Programme der Schlosslichtspiele 2023!

5. Das Angebot reicht über das Schloss hinaus

Als UNESCO City of Media Arts wird die Spielzeit der Schlosslichtspiele von verschiedenen Kunstinstallationen in Karlsruhe flankiert. So wird es also nicht nur am Schloss die Projektionen geben, sondern auch andere Installationen - etwa im Karlsruher Rathaus oder dem Einkaufszentrum Ettlinger Tor. Laut der Veranstalter ist das Ziel, Kunst so noch mehr in den öffentlichen Raum zu bringen.

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sagte: "UNESCO Stadt der Medienkunst ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Verpflichtung. Dieser werden wir mit den Schlosslichtspielen gerecht."