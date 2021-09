Schlossfestspiele mit erfolgreicher Saison

per Mail teilen

Die Schlossfestspiele Ettlingen haben die Sommerspielzeit 2021 erfolgreich beendet. Zu den fünf Eigenproduktionen kamen über 20.000 Zuschauer in den Hof des Ettlinger Schlosses. Trotz der pandemiebedingten Verlegung der Spielzeit in die Urlaubszeit waren die verfügbaren Plätze zu fast 90 Prozent ausgebucht - und das trotz Kälte und Nässe. Mit 23 Vorstellungen erfolgreichstes Stück war die Operette „Fledermaus“ mit jungen Sängern und dem Bürgerchor der Festspiele. Das Kinderstück „Aschenputtel“ wurde auch als Gastspiel in der Rehaklinik „Katharinenhöhe“ für krebskranke Kinder aufgeführt.