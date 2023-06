Bunt, dynamisch und im Spagat: Was die Schlossfestspiele Ettlingen 2023 bieten

Das Ettlinger Schloss bekommt für die diesjährigen Schlossfestspiele mit dem Stück "Blackbird" optisch einen neuen Anstrich - nicht zuletzt, um auch junge Zuschauer anzusprechen.

Mit "Blackbird" setzen die Schlossfestspiele Ettlingen die erfolgreiche Kooperation mit der Popakademie Mannheim fort. Bereits in den vergangenen beiden Jahren nahmen die Zuschauerinnen und Zuschauer die Show "Killerqueen" laut Veranstalter gut an.

Zur Premiere von "Blackbird" und der Eröffnung der Schlossfestspiele 2023 am Donnerstag werden wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Schlosshof erwartet.

Spagat zwischen Billie Eilish und den Beatles

Musikalisch versucht "Blackbird" mit einer Mischung aus Musik der Beatles aus den 1960er Jahren und aktuellen Songs von Billie Eilish einen Spagat - nicht zuletzt mit dem Ziel, auch jüngere Menschen abzuholen. Das ist Regisseur Christian Stadlhofer besonders wichtig, erzählt er.

Bei einer Probe mit Kostümen und Projektionen bekommt "Blackbird" den letzten Schliff. SWR SWR/Susann Bühler

Die musikalische Leitung, die das unter anderem möglich macht, hat Angie Taylor. Sie ist Dozentin an der Popakademie in Mannheim. Ihre Herausforderung: aus dem Musikmix einen Guss zu formen. Dazu - so erzählt sie - habe sie sich einen Monat in ihrem Studio eingeschlossen und nur noch Beatles und Billie Eilish gehört.

Ähnlichkeiten mit Schlosslichtspielen in Karlsruhe

Aber auch hinter der Bühne gibt es einiges zusammenzubringen: Im Stile der Schlosslichtspiele in Karlsruhe wird das Ettlinger Schloss mit Lichtprojektionen, sogenannten Live Visuals, in Szene gesetzt. Auch die vereinen visuell die Beatles und Billie Eilish.

Nicht minder spektakulär sind die Kostüme, die die Studierenden und Absolventen der Popakademie dazu tragen. Sie sind ein Mix aus klassisch und bunt.

"Blackbird"-Aufführungen bei den Schlossfestspielen Ettlingen 2023 Die Show "Blackbird" wird an folgenden Tagen gezeigt: Donnerstag, 1. Juni, 21 Uhr, Premiere

Freitag, 2. Juni 21 Uhr

Samstag, 3. Juni 21 Uhr

Sonntag, 4. Juni 21 Uhr

Samstag, 5. August 21 Uhr

Donnerstag, 10. August 21 Uhr

Sonntag, 13. August 17 Uhr und 21 Uhr Tickets für die Show gibt es ab 29 Euro.

Auch Musicals und Theater bei den Schlossfestspielen

Neben "Blackbird" gib es bei den Schlossfestspielen in Ettlingen auch noch andere Vorführungen. Eine davon ist das Musical "Soho Cinderella". Die Veranstalter beschreiben das Stück als "queeres Großstadtmärchen mit Tempo, Charme und hoher Energie". In dem Spielplan der Schlossfestspiele Ettlingen finden sich aber auch klassische Theaterstücke wie Otfried Preußlers "Krabat" oder Michael Endes "Momo". Außerdem wird das Tanztheaterstück "Schwanensee" aufgeführt.

Die Schlossfestspiele Ettlingen laufen bis zum 13. August - und enden dann auch wieder mit einer Inszenierung von "Blackbird".