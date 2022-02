Schlossjubiläum startet mit zwei Opern und internationalen Künstlern

Bei der Festivalwoche im Schloss Bruchsal im Sommer anlässlich des 300-jährigen Schlossjubiläums stehen jetzt die Auftaktkonzerte fest. Es wird klassisch - mit zwei Opern. Tosca, mit diesem Liebesdrama von Pucchini startet am 28. Juli das Open Air Schlossfestival in Bruchsal. Am nächsten Tag werden Höhepunkte aus Lohengrin gegeben, beides aufgeführt von international gefragten Künstlern und Musikern der Staatsoper Stuttgart. Dafür wird eigens im Schlossgarten eine Schloss-Arena mit Tribüne, rund 3.000 Sitzplätzen und Eventbereich eingerichtet. Am 31. Juli wird Star-Trompeter Til Brönner dort ein Jazz-Konzert geben, unter freiem Himmel mit Blick auf das Bruchsaler Schloss. Der Kartenvorverkauf dazu startet am Mittwoch.