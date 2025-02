Im November 2023 hatte ein Frachtschiff ein Tor der Rheinschleuse Iffezheim (Kreis Rastatt) stark beschädigt. Über ein Jahr danach nimmt die reparierte Schleuse wieder ihren vollen Betrieb auf.

Die Schleuse Iffezheim läuft ab Donnerstag nach 14-monatigen Einschränkungen wieder im Normalbetrieb. Am 11. November 2023 hatte ein Frachtschiff das Tor der rechten Schleusenkammer gerammt. Der Unfall hatte weitgehende Folgen: über ein Jahr lang konnte der Schiffsverkehr auf dem Rhein die Staustufe Iffezheim nur über die verbliebene linke Schleusenkammer passieren.

Infos zur Schleuse Iffezheim Die Schleuse Iffezheim gehört zu den größten und leistungsfähigsten Zweikammerschleusen Europas. Rund 30.000 Frachtschiffe mit rund 25 Millionen Tonnen Gütern werden jährlich geschleust. Das entspricht einer Million vollbeladenen LKW-Trailern. Vor dem Unfall mussten die Schiffe oft nur wenige Minuten auf die Abfertigung warten. Danach waren Wartezeiten von 30 bis 40 Minuten die Regel. Mit der Wiederinbetriebnahme der rechten Schleusenkammer soll der Betrieb wieder reibungslos funktionieren.

Letzte Tests vor der Freigabe

Der eingeschränkte Betrieb hatte lange Wartezeiten für die Kapitäne zur Folge. Jetzt können die Schiffe wieder über beide Kammern die Staustufe Iffezheim passieren. Vor der offiziellen Freigabe wurde die reparierte Schleuse noch einmal von Tauchern inspiziert. Zuvor führte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein zahlreiche Testläufe durch. Dabei wurde das Öffnen und Schließen des neuen Schleusentores unter verschiedenen Bedingungen erprobt.

Taucher überprüfen das neues Schleusentor vor der Inbetriebnahme. SWR

Steuerfrau erhält Bewährungsstrafe

Die für den Unfall verantwortliche Steuerfrau des Frachtschiffs wurde im November vergangenen Jahres, fast genau ein Jahr nach der Havarie, zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung verurteilt. Das zuständige Schifffahrtsgericht in Kehl (Ortenaukreis) sah es als erwiesen an, dass die 50-Jährige den Schiffsverkehr fahrlässig gefährdet hatte.

Sie war mit dem voll beladenen Frachter "La Primavera" auf dem Rhein unterwegs von Basel in Richtung Karlsruhe. In Iffezheim fuhr das niederländische Binnenschiff trotz der Warnungen per Funk und Megaphon des Schleusenpersonals gegen das Schleusentor.

"Es ist ein Glück, dass das Schiff beim Aufprall auf die Schleuse am Tor hängengeblieben und nicht in die Tiefe gestürzt ist.

Reederei soll Kosten des Unfalls bezahlen

Das Gericht ging davon aus, dass die Frau alkoholbedingt eingeschlafen war. Alkoholtests nach dem Unfall hatten ergeben, dass die Beschuldigte zur Tatzeit mindestens 1,13 Promille Alkohol im Blut hatte. Ungeklärt ist noch, wer die hohen Kosten der Reparaturarbeiten bezahlt. Derzeit läuft ein Zivilverfahren gegen die niederländische Reederei wegen Schadenersatz. Klägerin ist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Präzisionsarbeit beim Einbau des neuen Schleusentores

Die Reparatur des demolierten Schleusentores war teuer und aufwändig. Sie dauerte gut zwölf Monate lang. Die Kosten werden auf rund 5 Millionen Euro veranschlagt, allein das neue Schleusentor kostete 1,5 Millionen.

Das neue Schleusentor wurde von einer Spezialfirma in Papenburg in Niedersachsen maßgefertigt und per Schiff rheinaufwärts bis Iffezheim transportiert. Dort wurde der 82 Tonnen schwere Stahlkoloss zunächst an Land auf den Einbau vorbereitet. Ende November war es dann so weit. Mit Schwerlastkränen wurde das neue Schleusentor in die rechte Kammer eingesetzt. Anschließend wurde die Steuerungstechnik eingebaut. Nach letzten Sicherheitstests erfolgte nun die Freigabe.