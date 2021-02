Corona ist jetzt auch noch schuld am langsamen Internet! Mit Home- Office und Home-Schooling scheinen, zumindest im Landkreis Karlsruhe, private Anbieter völlig überlastet zu sein. Eine Geschichte aus Karlsdorf-Neuthard.

Hundert Megabits pro Sekunde (Mbit/s) sind für Menschen in der Stadt völlig normal. Auf dem Land draußen, zum Beispiel im nördlichen Landkreis Karlsruhe, wären manche froh, wenn sie wenigstens die Hälfte hätten. In Karlsdorf-Neuthard bei Dominik Mahler zuhause kommt derzeit überhaupt nichts mehr an: Sein Speedtest zeigt heute Vormittag einfach nur eine Fehlermeldung, so schwach ist das Netz. Dabei hat er offiziell 50 MBit/s gebucht.

Aus Verzweiflung ein Büro gemietet

Der Ingenieur ist ratlos. Um Home-Office und Home-Schooling überhaupt bewerkstelligen zu können, hat er im benachbarten Karlsdorf ein Büro gemietet. Dort hat er Internet- bei einem anderen Anbieter- und es funktioniert auch noch. Aber wer kann sich das leisten, fragt er.

Eigentlich unglaublich: Der moderne Glasfaseranschluss bei den Mahlers in Neuthard kommt nicht mehr mit, ein klassisches Telefonkabel in Karlsdorf schafft die gebuchten 16 Megabits pro Sekunde ohne Probleme. Das ärgert auch den Karlsdorf-Neutharder Bürgermeister Svend Weigt (CDU). In der letzten Gemeinderatssitzung gab es ein richtiges Donnerwetter: "Eine Sauerei, das muss aufhören!" polterte der Bürgermeister

Bürgermeister wettert: "Abzocke"

Nachdem der Internet-Anbieter Vodafone auf Anfrage frustrierter Kunden immer wieder erklärt hatte, das sei nur ein lokales Problem und eines, das man leicht lösen könne, vermutet Weigt inzwischen etwas ganz anderes. Die Anbieter seien technisch einfach nicht in der Lage, die gewünschte Bandbreite zu liefern, die sie verkauften und "das ist Abzocke" sagt der Bürgermeister.

Nichts geht mehr beim speedtest in Karlsdorf-Neuthard SWR

Als stellvertretender Landrat ist Weigt auch für die Breitband Gesellschaft des Landkreises Karlsruhe verantwortlich. Aber diese Gesellschaft, die extra gegründet wurde, um auf dem platten Land den Breitband Ausbau voran zu treiben, kann nicht viel ausrichten. Der Landkreis Karlsruhe könnte nach eigenen Angaben in den nächsten beiden Jahren bis zu 15.000 neue Glasfaseranschlüsse legen, wenn er dürfte, wie er wollte. Aber er darf nicht, weil es gesetzliche Regelungen gibt, die die privaten Anbieter bevorzugt, schimpft der Karlsruher Landrat Christoph Schnaudigel (CDU).

Betreiber arbeiten zum Teil mit veralteter Technik

Für den Landrat ein klarer Fall. Hier rächten sich Versäumnisse der Vergangenheit. Gemeint sind Versäumnisse der privaten Telekommunikationsunternehmen. Die Versorger hätten zu lange mit dem flächendeckenden Ausbau gewartet. Vielerorts seien kommunale Projekte gestoppt oder Gehwege mehrfach aufgerissen worden. Schnaudigel bemängelt aber auch die Standarts der privaten Netzbetreiber: Zum Teil würde noch veraltete Technik verwendet, die größere Datenmengen nicht bewältigen könne.

Schnaudigel fordert eine flächendeckende Glasfaserversorgung und mehr Rechte für kommunale Anbieter wie die Breitband-Gesellschaft des Landkreises. Immerhin: Private Anbieter wie Telekom oder Vodafone müssen in Zukunft für jeden Anschluss 100 MBit/s vorhalten. Wenn sie das nicht tun oder wenn sie nicht ausbauen wollen, dann kann wieder die kreiseigene Breitbandgesellschaft in Aktion treten. Das hilft nur leider Dominik Mahler aus Neuthard nicht weiter. Er ist auf den einen Anbieter angewiesen und der ist offensichtlich nicht in der Lage, in diesen Zeiten die verkaufte Leistung auch nur ansatzweise zu liefern.