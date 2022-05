Regionale Unternehmen im Stimmungstief

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verdüstert sich merklich. Im Nordschwarzwald dagegen halten sich Pessimisten und Optimisten bislang noch die Waage. Darauf hat die Industrie- und Handelskammer aufmerksam gemacht. Jedes dritte Unternehmen in Deutschland rechnet einer Umfrage zufolge in den kommenden zwölf Monaten mit schlechteren Geschäften. In der Region Nordschwarzwald ist es nur jedes vierte, allerdings auch hier mit Tendenz nach oben. Etwa genauso viele Betriebe erwarten steigende Umsätze. Die noch zu Jahresbeginn verbreitete Hoffnung auf schnelle Erholung der Konjunktur nach Corona habe sich durch den Ukraine-Krieg in Luft aufgelöst, so Claudia Gläser, Präsidentin der IHK Nordschwarzwald. Auf dem Arbeitsmarkt allerdings hätten sich die schlechten Erwartungen noch nicht ausgewirkt, so Gläser. Fast zwei Drittel der befragten Unternehmen wollten die Zahl ihrer Mitarbeiter stabil halten.