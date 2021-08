per Mail teilen

Das feuchte und kühle Wetter der vergangenen Tage hat seine ersten Opfer gefordert. Zwei Helfer sind krank und bleiben erstmal unten in der Langtalereckhütte, um sich zu erholen. Auch für heute ist weiterhin nur Nieselregen angekündigt. Die Fassade nimmt unterdessen langsam Gestalt an. Überall wird gehämmert, was das Zeug hält.