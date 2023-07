Vor 100 Jahren schlüpfte Gretel im Karlsruher Zoo aus dem Ei. Dieses Jahr feiert sie ihren dreistelligen Geburtstag im Vogelpark Oberhausen im Kreis Karlsruhe - ein erstaunliches Schildkrötenleben.

Die Schildkröte Gretel feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag - eine ganz besondere Lebensgeschichte, die ihresgleichen sucht. Erlebt hat die aus Karlsruhe stammende Gretel schon so einiges, heute verbringt sie ihren Lebensabend aber in Ruhe im Vogelpark Oberhausen.

Bei so einem runden Jubiläum gab es natürlich viel Besuch: viele Mitglieder des Vereins der Vogelfreunde Oberhausen, Hugo Lindemann, der ehemalige Besitzer und dann noch Timo Deible, Pressesprecher des Karlsruher Zoo, in dem für Gretel alles begann. Den Trubel und auch Geburtstagsständchen der Gäste hat Gretel aber mit stoischer Gelassenheit hingenommen.

Gretel frisst gerne, vor allem Erdbeeren

Das betagte Geburtstagkind, das eine Maurische Landschildkröte ist, freute sich aber eher über die Blumen und das Grünzeug. Das war im Nu aufgefressen. Annette Alt vom Vogelpark Oberhausen kennt die Gewohnheiten der alten Dame sehr gut.

"Sie liebt Erdbeeren, [...] vielleicht mal als Leckerli. Ansonsten ist sie eine sehr gemütliche Dame."

Das lange Leben begann im Zoo in Karlsruhe

Vor 100 Jahren im Jahr 1923 schlüpfte Gretel im Karlsruher Zoo – das genaue Datum weiß niemand. Die wilde Zeit in der 20er Jahren war von einer Krise nach der anderen geprägt. Die Inflation war hoch, das politische System instabil und überall gab es soziales Elend. Unbeeindruckt davon verbrachte Gretel die ersten Jahre ihres Lebens im Karlsruher Zoo.

Noch im Teenageralter verließ Gretel den Zoo. Kurz vor dem zweiten Weltkrieg verschenkte der Zoo viele seiner Kleintiere – zu deren Schutz. So kam Gretel zum Schwiegervater von Hugo Lindemann, erzählt der heute 89-Jährige. Sein Schwiegervater arbeitete damals beim Bahnhof, direkt gegenüber vom Zoo.

"Ein Mitarbeiter hat eine Schachtel mitgebracht und da war eine Gretel drin"

Ältestes noch lebendes Tier aus Zoo in Karlsruhe

Das war Gretels großes Glück, meint Timo Deible vom Zoo Karlsruhe. Anders hätte Gretel wohl nicht überlebt. Denn der Zoo wurde im Krieg größtenteils zerstört, wobei auch viele Tiere starben. Gretel ist laut ihm das einzige Tier des Zoos aus dieser Zeit, das noch immer lebt.

Nach dem Zoo lebte Gretel im Garten der Schwiegereltern von Hugo Lindemann bis 1984. Danach erbten Hugo Lindemann und seine Frau Edeltrud die Schildkrötendame. Zu Anfang machte vor allem der Winterschlaf von Gretel große Probleme.

"Weil unser Keller zu warm ist. Dann habe ich einen Schacht gebohrt [...] und da hat sie dann überwintert."

Geburtstagparty in Gefahr

Jahr um Jahr verging - Gretel, Hugo und Edeltrud Lindemann wurden gemeinsam alt. 2011 mussten sich aber auch die Lindemanns von Gretel trennen – altersbedingt. Die fast 90-jährige Schildkröte kam in den Vogelpark Oberhausen. Zur großen Freude von Michael Dossinger und Annette Alt, die Vorsitzenden des Vereins der Vogelfreunde Oberhausen.

Der Verein hat Gretel die letzten Jahre gut gepflegt mit allerlei Grünzeug - ab und zu gab es ein paar Erdbeeren als Leckerlis. Kurz nach dem Aufwachen aus dem Winterschlaf waren aber alle in großer Sorge um Gretel. Der ging es im Frühjahr gar nicht gut, erzählen Michael Dossinger und Anette Alt.

Tierarzt kann Gretel helfen

Die Zuckerwerte und Calcium waren zu niedrig. Nach 14 Tagen Intensivkur war aber alles wieder in Ordnung. Gretel ist wieder topfit. Unterkriegen lässt sie sich also nicht so schnell. Eher genießt sie ihren Lebensabend und lässt sich von dem ganzen Trubel nicht stören. So könnte es noch lange weiter gehen. Darin sind sich alle Beteiligten einig.