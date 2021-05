Die Stadt Baden-Baden will in besonders stark besuchten Gegenden in freier Landschaft Schilder mit Verhaltensregeln aufstellen. Die Stadt entspricht damit dem Wunsch vieler Landwirte.

Die Kunststoff-Schilder sind etwa so groß wie eine Speisekarte. Mit Kabelbindern werden sie an Bäumen befestigt. Auf den Tafeln sind Hinweise, wie sich Menschen in bewirtschafteten Gebieten in freier Natur verhalten sollen. Die Wege sollen nach Möglichkeit nicht verlassen werden. Auch Hundekot und natürlich Abfall soll nicht auf den Wiesen, Weiden und Ackerflächen zurückgelassen werden. Schafe oder Kühe könnten die Abfälle versehentlich schlucken. Und Hundekot kann den Nutztieren auch gefährlich werden, sagt Leona Sarkowski vom Baden-Badener Arbeitskreis Landwirtschaft.

"Das Problem ist das Überangebot an Hunden, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Die übertragen über ihren Kot auch Würmer - das ist nicht ganz ohne."

Auch der Hundekot in Plastikbeuteln sollte entsorgt und nicht einfach in die Landschaft geworfen werden. Denn das Plastik der Beutel sei nicht abbaubar, erklärt Sarkowski.

Appell an Hundebesitzer

Insgesamt hat die Stadt Baden-Baden 50 Schilder angefertigt. Diese sollen vor allem an besonders heiklen Stellen in und um Baden-Baden aufgestellt werden. Vor allem dort, wo Autofahrer mit ihren Hunden einen kurzen Stopp einlegen, um mit den Vierbeinern Gassi zu gehen. Auf diese Weise sollen die Nutztiere der Bauern geschützt werden. Einen Schilderwald soll es allerdings nicht geben, sagt Thomas Hauck vom Forstamt Baden-Baden.

"Wir sind froh, dass die Menschen in die Natur gehen. Aber sie sollten sich dort auch so verhalten, dass es für die Natur passt."

Betreten von Ackerflächen ist verboten

Wiesen, Weiden und Ackerflächen zu betreten, ist in Deutschland verboten. Das Problem ist nur: niemand weiß das und nur wenige halten sich daran. So bleibt den Landwirten nur, auf die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger zu hoffen. Es sei keine Schikane, sondern elementar wichtig für die Bauern. Leona Sarkowski und Thomas Hauck appellieren mit den Schildern an die Vernunft der Menschen.