Die Schifffahrt auf dem Rhein bleibt voraussichtlich noch mehrere Tage gesperrt. Das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein teilte mit, dass die Schiffe frühestens ab Anfang nächster Woche wieder fahren können. Die Strecke zwischen Iffezheim und Germersheim ist seit der Nacht auf Mittwoch gesperrt, am Donnerstag wurde die Sperrung bis Mannheim ausgedehnt. Der Scheitelpunkt am Pegel Maxau wird in der Nacht auf Samstag erwartet. Die Hochwasser-Vorhersagezentrale in Karlsruhe erwartet, dass die Wasserstände des Rheins ab Sonntag deutlich zurückgehen.