So wird Schichtkäse hergestellt: Von der Kuh bis zum Verkauf

Zunächst wird die Kuhmilch in einem Kessel in der Käserei pasteurisiert. Die Milch wird also auf 65 Grad erhitzt, um Keime abzutöten. Danach werden Milchsäure-Bakterien dazugegeben, um die Milch zu säuern. Die Milch wird quasi "beimpft". Danach kommt mikrobielles Lab dazu, was die Milch dick macht. Dann dauert es circa 24 Stunden, bis der entstandene Quarkbruch verschöpft werden kann.

Hier fängt dann das Handwerk an, also das Schöpfen oder Schichten in die Formen. Der Schichtkäse wird mehrfach in Formen auf einem Abtropftisch geschöpft. Während des Prozesses trennt sich die Molke vom Eiweiß, die Molke tritt aus und der feste Bestandteil sackt immer weiter ab.

Schicht für Schicht wird dann wieder drauf geschöpft, damit am Ende die Formen mit der gewünschten Menge befüllt sind. Nach dem Schöpfen muss der Schichtkäse noch 24 Stunden abtropfen, damit er trocken wird und die krümelige Struktur bekommt. Danach kann er verpackt werden. (Quelle: Käserei Bio-Hofgut Schleinkofer)