In Kämpfelbach-Ersingen ist am Dienstagvormittag ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Um die Löscharbeiten der Feuerwehr nicht zu behindern, wurde nach Polizeiangaben die Ortsdurchfahrt gesperrt. Es entstand nur geringer Sachschaden. Wegen möglicher Gefährdung durch Rauchgase waren die Anwohner aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.