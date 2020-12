per Mail teilen

Eine als Werkstatt genutzte Scheune ist heute morgen in Ettlingen in Brand geraten. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf das angrenzende Wohnhaus über. Zum Löschen rückte die Freiwillige Feuerwehr Ettlingen an. Laut Polizei ist möglicherweise ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.