In Stutensee bei Karlsruhe ist am Sonntag eine Scheune abgebrannt. Personen wurden dabei nicht verletzt. Allerdings entstand ein Gesamtschaden von über 100.000 Euro. In der Scheune waren Strohballen gelagert. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache ist noch unbekannt.