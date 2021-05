Eine Bratwurst zum Mitnehmen. Ein Getränk am Straßenrand. Beim Flanieren durch die Innenstadt ein paar Süßigkeiten kaufen. All das hat seit Dezember in Karlsruhe nicht mehr stattgefunden. Budenbetreiber, Schausteller, gehören zu denjenigen, die von der Pandemie besonders hart betroffen sind. In Karlsruhe durften einige von ihnen heute wieder öffnen. Unter Corona-Bedingungen natürlich, aber ein Stück Normalität ist heute Vormittag in die Stadt zurückgekehrt. Mathias Zurawski war dabei: