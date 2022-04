Frühling kommt zurück: Frühlingsfest in Karlsruhe lockt viele Besucher

per Mail teilen

Die gute Wettervorhersage spielt den Schaustellern in die Karten. Nach schwierigen Monaten wegen Corona wollen sie beim Karlsruher Frühlingsfest wieder richtig durchstarten.

Das vergangene Wochenende war zwar noch durchwachsen für die Schausteller, aber das Wetter soll im Verlauf der Woche stabil bleiben und viele Besucher auf den Messplatz locken. Die neuen Corona-Auflagen fühlen sich gut an.

„Ohne Maske und Corona-Regeln ist es auf jeden Fall besser, weil man sich freier fühlt.“

Frühlingsfest in Karlsruhe dauert bis zum 18. April

Insgesamt warten 48 verschiedene Stände auf die Besucherinnen und Besucher. Für Action sorgen ein Riesenrad, eine Geisterbahn, Autoscooter und Karussells. Geöffnet hat alles bis Ostermontag. Am Gründonnerstag findet der traditionelle Familientag statt, an dem es für die Besucher zahlreiche Vergünstigungen gibt. Einen Tag später - am Karfreitag - bleibt der Rummel aber geschlossen.

Der "BreakDancer" dreht sich wieder auf dem Frühlingsfest in Karlsruhe. SWR

Schlechte Erinnerungen an den Karlsruher Weihnachtsmarkt

Es ist gar nicht lange her, da war die Stimmung bei den Schaustellern in Karlsruhe noch eine ganz andere. Wegen der hohen Corona-Zahlen im Dezember musste der Markt vorzeitig schließen. Den Karlsruher Schaustellern gingen wichtige Einnahmen verloren, auf den Produktkosten blieben sie sitzen. "Wir müssen den Glühwein wegschütten", hatte damals ein Schausteller enttäuscht gesagt.

Die finanziellen Einbußen haben die Schausteller bis heute nicht verkraftet, wie auf dem Frühlingsfest in Karlsruhe unter den Schaustellern zu hören ist. Bis zu zehn Jahre wird es dauern, bis die Umsatzeinbußen aus der Pandemie wieder reingeholt sind, heißt es dort.

"Menschlich geht es mir gut, aber geschäftlich war es eine blanke Katastrophe."

Antoni Thelen verkauft auf dem Karlsruher Frühlingsfest Zuckerwatte. SWR

Schausteller zittern bis zum Schluss

Die Zeit zwischen dem abgebrochenen Weihnachtsmarkt und dem Frühlingsfest "war schon hart" sagt Marina Thelen vom Landesverband der Schausteller. Die Stadt Karlsruhe sei den Standbesitzern mit den Gebühren entgegen gekommen, trotzdem fehlte vielen Geld.

Mit der Stadt wurde vereinbart, dass die Schausteller 20% der ursprünglichen Standgebühren bezahlen oder sich ganz freistellen lassen können, so Susanne Filder vom Karlsruher Schaustellerverband. Ein Großteil hätte aber die 20% bezahlt.

"Wir haben gezittert bis zum Schluss."

Auch beim Frühlingsfest war lange unklar, unter welchen Regeln es stattfinden kann, sagt Marina Thelen. Die Schausteller waren froh, als am 02. April die Corona-Regeln in Baden-Württemberg gefallen sind. Jetzt wollen sie nach vorne schauen.

Die Hoffnungen auf die kommende Saison sind nach zwei Jahren Corona-Pandemie groß. Zwischen dem 26. Mai und dem 06. Juni steht die Karlsruher Frühjahrsmess` an. Im Herbst, vom 28. Oktober bis 07. November, folgt die Herbstmess` und im Winter zwischen dem 24. November bis zum 23. Dezember der Christkindlesmarkt.