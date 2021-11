Karlsruher Herbstmess: Schausteller erleichtert

Die zurückliegenden anderthalb Jahre waren wegen der vielen coronabedingten Absagen hart für das Schausteller-Gewerbe. Doch nun gibt es Licht am Ende des Tunnels. Das kann man derzeit auf der Herbstmess Karlsruhe erfahren.

Messen und Jahrmärkte wurden seit Frühjahr 2020 reihenweise abgesagt. Viele Schausteller mussten sich einen anderen Job suchen und treffen sich nun zum ersten Mal seit Monaten wieder auf der Karlsruher Herbstmess.

Endlich wieder Trubel bei der Herbstmess Karlsruhe

Endlich wieder Trubel auf dem Messplatz in Karlsruhe. Aus allen Richtungen kommt laute Musik, die Fahrgeschäfte blinken in bunten Farben und in der Luft liegt der typische Kirmes-Duft - eine Mischung aus gebrannten Mandeln und Bratwurst. Auch am Bratwurststand von Benjamin Lindig und seinem Team ist einiges los. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass er auf einem Jahrmarkt wieder verkaufen darf.

"Das ist unser Geschäft, das ist, was wir mögen und lieben und wo wir immer unser Herzblut reingesteckt haben seit über 30 Jahren.“

In der langen Zeit, in der wegen Corona viele Messen und Jahrmärkte im Raum Karlsruhe und natürlich auch anderswo nicht stattfinden konnten, hatte Benjamin Lindig keine Einnahmen, seine Fixkosten aber liefen weiter. Deswegen war er froh, dass er diesen und letzten Sommer eine Gastronomie in Karlsruhe Durlach bewirtschaften durfte.

Schausteller brauchten oftmals andere Jobs

Auch Schausteller-Kollege Patrick Neigert hatte Sorgen und musste improvisieren. Weil sein Pizza-Anhänger von einem Lkw gezogen werden muss, hat er einen Lkw-Führerschein. Mit dem konnte er dann bei seinem Vater in der Firma aushelfen.

Beiden wären ohne ihren Plan B nicht durchgekommen, sagen sie, trotz staatlicher Corona-Hilfe. Willi Krusig, der einen Trampolinstand auf der Herbstmess betreut, ist froh, dass er Hilfe von einem guten Freund bekommen hat.

"Aus Spaß habe ich zu meinem Freund Kai gesagt, der Steinmetz ist: Wenn sie das Frühlingsfest absagen, dann fange ich bei dir an. Dann hat er gesagt, ja, er sucht immer gute Leute."

Trotzdem ist Willi Krusig froh, dass er wieder zurück in seinem eigentlichen Job ist. Ihn und die anderen verbindet die Hoffnung, dass es jetzt wieder bergauf geht. Auch Susanne Filder, die erste Vorsitzende des Schaustellerverbands Karlsruhe:

"Also ich gehe mal davon aus, egal wie die Zahlen steigen, dass unser Vater Staat nicht noch einmal so hart alles abbricht. Wir hoffen, dass wir unseren Christkindlesmarkt in Karlsruhe durchziehen können."

Jetzt ist aber erst einmal noch ein paar Tage Herbstmess angesagt. Und das genießen sowohl die Besucherinnen und Besucher als auch die Schausteller sehr.