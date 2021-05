In Karlsruhe dürfen von Montag an wieder die Schausteller mit ihren Buden und Fahrgeschäften in die Innenstadt zurückkehren. Die Geschäfte sind auf verschiedenen Plätzen in der Stadt aufgebaut.

25 Schausteller sind auf verschiedenen Plätzen der Innenstadt und auf der Kaiserstraße geöffnet. Auch im Stadtteil Durlach gibt es das Angebot wieder. Für Betreiber und Kunden gelten strenge Corona-Regeln. SWR-Reporter Mathias Zurawski hat mit den Schaustellern gesprochen: Einen Hauch von Kirmes in der Innenstadt Die Buden verteilen sich in der Innenstadt zwischen dem Markt-, Friedrichs- und Stephanplatz sowie der Kaiserstraße und sind werktags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Die Schausteller müssen keine Standgebühren zahlen. SWR

SWR

SWR Stadt will Schaustellern trotz ausgefallener Feste eine Perspektive geben Die Stadt will so die stark angeschlagene Branche unterstützen. Die entsprechende Verordnung der Stadt gilt zunächst bis zum 31. Juli, bis dahin muss über weitere Schritte entschieden werden. Für Schaustellerin Linda Bergmann und ihre Kollegen deutet sich endliche eine Perspektive an.