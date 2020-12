per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A8 bei Pforzheim am Dienstag sollen mehrere Schaulustige die Unfallstelle im Vorbeifahren gefilmt haben. Die Polizei will die Verantwortlichen nun anzeigen. Insgesamt soll es sich um 15 Fälle handeln, in denen Aufnahmen vom Unfallort gemacht wurden. Bei dem Unfall auf der A8 wurde ein 43-Jähriger schwer verletzt, der mit seinem Kleinlaster ein Stauende übersehen hatte.