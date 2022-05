per Mail teilen

Rund 100 Schaulustige haben am Freitagnachmittag Löscharbeiten in der Karlsruher Oststadt behindert. Nach Polizeiangaben war der Brand in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Die Wohnung ist durch das Feuer unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt. Während der Löscharbeiten mussten kurzzeitig mehrere Straßen durch die Polizei gesperrt werden.