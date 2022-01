Schafherde unternimmt "Drei-Königs-Spaziergang"

Am Donnerstagmorgen haben 300 bis 400 Schafe in Weingarten (Landkreis Karlsruhe) einen "Drei-Königs-Spaziergang" unternommen. Nach Angaben der Polizei hatte offenbar ein Hund den Zaun der Schafweide umgerissen. Die ausgebüxte Herde bewegte sich dann Richtung Ortsmitte, wobei sie sich in einzelne Gruppen aufteilte. Die Bundespolizei wurde informiert, um den Zugverkehr auf den nahegelegenen Gleisen zu sichern. Der zuständige Schäfer wurde ebenfalls informiert. Am späten Vormittag waren die Tiere dann wieder sicher auf ihrer Weide. Größere Behinderungen gab es laut Polizei nicht.