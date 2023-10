Deutsche Meisterschaften im Schafehüten in Niefern-Öschelbronn gestartet

per Mail teilen

Schafe hüten will gelernt sein. Beim sogenannten Bundesleistungshüten in Niefern-Öschelbronn zeigen Hund und Schäfer aus ganz Deutschland ihr Können.

300 Schafe geordnet aus der Koppel hinausführen, über eine Weide, ein Sträßchen entlang, dann über eine improvisierte Brücke - das alles müssen Hund und Schäfer im Griff haben. Beim Bundesleistungshüten in Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) zeigen die zehn besten Schäfer aus Deutschland, was sie können. Bei dem Wettbewerb geht es vor allem um die harmonische Zusammanarbeit des Schäfers mit seinen Hütehunden.

SWR-Reporter Peter Lauber war für SWR4 beim Auftakt zum Bundesleistungshüten dabei:

Deutsche Meisterschaft im Schafehüten: Teilnehmer aus ganz Deutschland

Teilnehmer aus ganz Deutschland sind am Wochenende in Niefern-Öschelbronn zu Gast und zeigen, worauf es bei der Arbeit mit Schafen ankommt. Unter den zehn Wettbewerbsteilnehmern ist auch Julian Schulz aus dem nordbayrischen Ginnolfs.

Das Hüten ist eigentlich die größte Kunst des Schäfers.

Das Bundesleistungshüten in Niefern-Öschelbronn dauert noch bis Sonntagnachmittag. Ein Bauernmarkt am Samstag und eine Zuchtschau mit Hütehunden am Sonntag ergänzen die Veranstaltung. Zaungäste sind ausdrücklich willkommen.