per Mail teilen

Das Deutsche Musikautomaten-Museum im Schloss Bruchsal beherbergt eine der bedeutendsten Sammlungen von Musikautomaten weltweit. Mittlerweile sind es fast 500 Exponate, die die Entwicklung der Musikautomaten zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert dokumentieren.

Schon zu allen Zeiten wollten die Menschen Musik hören, ohne selbst ein Instrument betätigen zu müssen. Aus riesigen Schränken, in denen ganze Orchester verborgen zu sein scheinen, ertönen Walzerklänge, Schlagermelodien, ja jede Art von Musik in bester Tonqualität.

Laut und wunderschön

Das ist eine Kunst, die die Menschen noch heute begeistert. In unserer Museumsreihe "Schätze aus der Dauerausstellung" stellen wir Ihnen die riesige Karussellorgel "Selection" im Deutschen Musikautomaten-Museum im Bruchsaler Schloss vor.

Sie ist 3,40 Meter hoch, 4,40 Breit und 2,20 Meter tief und unglaublich laut. Die Karussellorgel steht heute fantastisch da, fast so gut wie im Jahre 1912 als sie nach ihrer Fertigstellung nach Amerika verkauft wurde, erzählt Ulrike Näther die Leiterin des Deutschen Musikautomaten-Museums.

Gebaut wurde die Orgel von den Gebrüdern Bruder in Waldkirch. Von dort trat die "Selection" die Reise über den Atlantik nach New York an. Gekauft hat sie Charles Feldmann, ein ausgewanderter Metzger, der mit Restaurants und Fahrgeschäften im Vergnügungspark Coney Island zu Geld gekommen war. Dort spielte die Orgel bis Feldmanns Söhne ihr Geschäft vor dem 2. Weltkrieg zumachen mussten.

Baden-Badener Sammler holte die Orgel zurück

Die Orgel verschwand in einer Scheune, bis sie der bekannte Sammler und Kenner Dave Brauers entdeckte. Er restaurierte sie und schließlich kam sie in die Hände des Baden-Badener Kunstsammlers Jan Brauers. Der überschrieb seine Privatsammlung dem Badischen Landesmuseum und so fand die "Selection" ihren Weg ins Bruchsaler Schloss.

Heute würde sie auf dem Kunstmarkt Millionen bringen. Doch ein Verkauf kommt nicht in Frage. Die Karussellorgel spielt weiter im Bruchsaler Schloss zur Freude der Besucher. Fahren sie doch mal hin.