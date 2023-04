Schaeffler modernisiert am Standort Bühl sein Ausbildungszentrum. Künftig werden dort bis zu 150 junge Menschen einen Beruf erlernen können. Und das mit Übernahmegarantie.

Junge Menschen, die auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind, haben derzeit trotz der angespannten Wirtschaftslage gute Berufschancen. Während viele Unternehmen, wie auch Schaeffler, Stellen abbauen, steigt doch gleichzeitig der Bedarf an Menschen, die neue Technologien beherrschen. So sucht der Automobilzulieferer Schaeffler ständig nach geeignetem Nachwuchs.

"Unser Ziel ist es, Nachwuchs für das Unternehmen auszubilden."

Das bisherige Ausbildungszentrum am Unternehmensstandort Bühl wird für vier Millionen Euro modernisiert. Die Fläche wird von bisher rund 1.000 Quadratmeter auf 1.700 Quadratmeter erweitert.

Nachwuchs wird in neuen Bereichen gesucht

Bisher waren es vor allem die klassischen Ausbildungsberufe, wie Industrie- und Werkzeugmechaniker, die bei Schaeffler im Angebot waren. Mit dem Wandel in der Automobilindustrie vom Verbrennermotor hin zur Elektromobilität entstehen allerdings völlig neue Berufsfelder. Und genau dieser Tatsache soll in dem neuen Ausbildungszentrum Rechnung getragen werden.

Blick in das derzeitige Schaeffler-Ausbildungszentrum SWR Patrick Neumann

Doppelabschlüsse sind attraktiv

Junge Menschen können bei Schaeffler im Schulterschluss mit Hochschulen nicht nur einen IHK-Abschluss erwerben, sondern zeitgleich auch ihren Bachelor machen. Es sei von Vorteil, einen solchen Doppelabschluss auf dem Arbeitsmarkt vorweisen zu können, so das Unternehmen. Deswegen bietet Schaeffler den Azubis auch eine Übernahmegarantie im Unternehmen.

Trotz des attraktiven Ausbildungsangebots in Bühl bleibt es ein Problem für Schaeffler, genügend geeignete Auszubildende zu finden. Daher wird um den Nachwuchs auch an Schulen in der Region geworben. Und wer sich das Unternehmen mal näher anschauen will: Am 5. Mai lädt Schaeffler zur "Nacht der Ausbildung" nach Bühl. Interessierte können sich dann am Standort informieren und mit Schaeffler-Azubis ins Gespräch kommen.