Ex-Mitarbeiter soll Baden-Badener Luxushotel angezündet haben

Das Feuer im Baden-Badener Hotel "Badischer Hof" vor sechs Monaten könnte von einem ehemaligen Mitarbeiter des Hauses gelegt worden sein. Die Staatsanwaltschaft bestätigte einen entsprechenden Verdacht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Baden-Baden richten sich gegen einen 36-jährigen früheren Mitarbeiter, der inzwischen im Ausland lebt. Die Befragung von über 200 Zeugen sowie die Auswertung unterschiedlicher Spuren und Hinweise hätten den Anfangsverdacht erhärtet, so die Behörde.

Verdächtiger wird im Ausland verhört

Der Verdächtige soll bereits wegen ähnlicher Taten aufgefallen sein. Zur Zeit wird der Mann von den Behörden in dessen Heimatland vernommen. Um welches Land es sich dabei handelt, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit.

In einer Mitteilung betonte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag, dass die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Rastatt darauf schließen lassen, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden sein dürfte. Auf der Gegenseite deute aktuell nichts auf eine technische Ursache hin.

Sachschaden deutlich höher als zunächst bekannt

Der durch den verheerenden Brand entstandene Schaden liegt nach neuesten Berechnungen der Staatsanwaltschaft bei rund 75 Millionen Euro. Nach den Angaben beträgt der Schaden am Gebäude 50 und am Inventar fünf Millionen Euro. Durch den Betriebsausfall kommen weitere 20 Millionen Euro hinzu. Der Hotelbetrieb in dem damals gerade renovierten historischen Gebäude ruht seit dem Brand im vergangenen September.

Das Hotel "Badischer Hof" ein halbes Jahr nach dem Brand SWR

Bei dem Brand waren rund 160 Gäste aus dem Hotel gerettet worden. Das Hotel war nach der Übernahme durch eine Hotelgruppe renoviert und Mitte Juli vergangenen Jahres wiedereröffnet worden.