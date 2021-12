Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter aus Bruchsal soll für die neue Stadt Neom in Saudi-Arabien Fluggeräte liefern. Neom habe zehn Passagier- und fünf Schwerlastdrohnen bestellt, die in den nächsten zwei bis drei Jahren Menschen und Güter befördern sollen. Volocopter gilt als einer der führenden Hersteller von Drohnen dieser Art und will seine Fluggeräte zusammen mit DB Schenker auch in der Logistikbranche etablieren.