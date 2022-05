per Mail teilen

Beamte der Kontrollgruppe Schwerlastverkehr haben auf der A5 an der Tank- und Rastanlage Bruchsal (Kreis Karlsruhe) einen bulgarischen Sattelzug wegen gravierender Mängel aus dem Verkehr gezogen. Nach Polizeiangaben wurden am Sattelauflieger durchgerostete Querträger sowie an den drei Achsen einige nicht funktionierende Bremsen festgestellt. Laut Polizeipräsidium Karlsruhe steigt die Zahl von Schwerfahrzeugen, vor allem aus dem osteuropäischen Raum, die gravierende Mängel aufweisen.