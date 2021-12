per Mail teilen

Auf der Raststätte Enztal an der A8 bei Pforzheim hat am Montagabend ein Sattelzug gebrannt. Der 40-jährige Fahrer konnte den Sattelzug noch rechtzeitig verlassen. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.