Ruhig, grün, kühl und mit Aussicht auf Regen - Sasbachwalden im Schwarzwald ist einer DER Hot-Spots für Touristen aus Spanien. Verständigt wird sich mit Händen und Füßen.

Familie Alberich aus Barcelona ist mit ihrem Wohnmobil unterwegs im Schwarzwald. Für ein paar Tage machen sie Station in Sasbachwalden. "Wir sind auf Empfehlung von Freunden hier", berichtet Raul Alberich, "gestern sind wir angekommen und wollen uns das Dorf anschauen, die Wasserfälle besuchen und etwas Typisches essen gehen".

SWR-Reporterin Susann Bühler hat mit Urlaubern aus Spanien gesprochen und gefragt, was sie an Sasbachwalden so lieben:

Freibad als Besuchermagnet für Familie aus Spanien

Als erstes steht ein Besuch im Freibad auf dem Programm. Raul und Vera Alberich sind begeistert und toben mit ihrer dreijährigen Tochter im Kinderbecken auf den vielen Rutschen herum und machen Sprünge vom Ein-Meter-Brett. "Es ist toll, wir haben gar nicht erwartet, dass es hier so ein spektakuläres Schwimmbad gibt", meint Vera Alberich und ihr Mann Raul fügt hinzu: "Auch die Preise sind hier viel günstiger als bei uns in Spanien."

Viele Spanier wissen nicht, dass in deutschen Restaurants die Essenszeit viel früher ist. Da geben wir gerne hilfreiche Tipps.

Das Freibad von Sasbachwalden ist besonders beliebt bei spanischen Gästen SWR Fotos: Susann Bühler

Gleich vier Familien aus Barcelona haben auf dem Wohnmobil-Stellplatz Quartier bezogen. Erste Anlaufstelle für die spanischen Gäste ist die Tourist-Information. Dort versorgt Leiterin Carina Klumpp sie mit Gästekarten und gibt hilfreiche Tipps: Zum Beispiel, dass sich die Essenszeiten in Restaurants deutlich von denen in Spanien unterscheiden. "Ganz wichtig ist zum Beispiel die Information, wo man hier gut essen gehen kann. Und dass die Essenzeit im Restaurant hier viel früher ist, als die Spanier das aus ihrer Heimat kennen."

Tourismus: Spanier sorgen für steigende Zahlen in Sasbachwalden

Sasbachwalden als Sehnsuchtsziel spanischer Urlauber - das ist keine ganz neue Entwicklung. Carina Klumpp beobachtet schon seit ein paar Jahren, dass immer mehr Spanier in die kleine Schwarzwaldgemeinde kommen. In diesem Jahr sind es schon mehr als 1.000 Übernachtungen, die Zahl der Tagesgäste schätzt sie noch weitaus höher ein: "Am Tag kommen im Schnitt zehn bis 20 Gruppen in die Tourist-Info", so Klumpp.

Gästezahlen: Immer mehr Urlauber kommen aus Spanien Bei den Gästezahlen in Sasbachwalden zeigt der Trend klar nach oben bei Urlaubern aus Spanien: Demnach wurden 2023 erstmals mehr als 1.500 spanische Übernachtungsgäste registriert. In diesem Jahr könnte die Zahl noch weiter wachsen, bislang wurden bereits rund 1.000 Übernachtungen registriert. Die Zahl der spanischen Tagesgäste wird statistisch nicht erfasst, die Spanier machen inzwischen aber schon mehr als 50 Prozent der gesamten Tagesgäste in Sasbachwalden aus.

Spanische Bloggerin schwärmt vom Schwarzwald

Ausgelöst wurde der Hype wohl durch eine bekannte spanische Bloggerin, die vor ein paar Jahren begeistert über Sasbachwalden berichtet hat. Seitdem tut die Mund-Propaganda ihr Übriges und Sasbachwalden ist zudem in vielen Reise- und Wohnmobilführern unter den Top-Zielen im Schwarzwald vertreten.

Spanische Gäste beim Frühstück SWR Fotos: Susann Bühler

Im Ortsbild sind die Spanier nicht zu übersehen. Die Einheimischen freuen sich über die ausländischen Gäste aus dem Süden. Die Spanier gelten im Ort als beliebt, weil sie so freundlich und immer gut gelaunt sind und einige Euro in die Kasse spülen. Wie in der Dorfbäckerei, in der Carola Oberle arbeitet. Bei der Verständigung behilft sie sich mit einer Liste, auf der die wichtigsten Begriffen für Brot, Kuchen, Teige und Beläge übersetzt sind.

Spanier lieben die Schwarzwälder Kirschtorte

"Wir brauchen die Spanier", meint Carola Oberle ohne Umschweife und lacht, "wir unterhalten uns mit Händen und Füßen, wenn es sein muss. Und für uns bedeutet das mehr Umsatz mit Kuchen und Gebäck. Die Spanier essen gerne süß, vor allem Schwarzwälder Kirschtorte."

Es ist das Gesamtpaket, das wir in Sasbachwalden bieten - das schätzen und lieben die Spanier.

Sasbachwaldens Bürgermeisterin Sonja Schuchter weiß, was die spanischen Urlauber nach Sasbachwalden zieht. Für sie liegen die Gründe auf der Hand: "Es ist das Gesamtpaket, das wir in Sasbachwalden liefern. Die schöne Landschaft mit dem satten Grün, die Rebhänge mit den tollen Aussichten, die Fachwerkkulisse im Ort und die Blumen", zählt sie auf, "und nicht zu vergessen: Hier ist es auch ein bisschen kühler als in Spanien."

Kühle Wasserfälle sind beliebte Ausflugsziele

Besonders zieht es die spanischen Urlauber deshalb an die kühlen Orte, die Sasbachwalden reichlich zu bieten hat. Die Gaishölle-Wasserfälle sind eines der beliebtesten Ausflugsziele der Spanier, weil es da so schön ruhig und erfrischend ist, berichtet ein Urlauber-Pärchen aus dem spanischen Alicante. Und nach der Wanderung wollen sie auf jeden Fall "etwas Typisches essen gehen und ein gutes Glas Wein verkosten".