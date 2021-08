Die geplante Sanierung des Windeck-Gymnasiums in Bühl (Kreis Rastatt) wird am Ende doppelt so teuer als ursprünglich geplant. Nach Angaben der Stadt Bühl wird das Projekt nach aktuellen Schätzungen zwischen 30 und 35 Millionen Euro kosten. Vor vier Jahren war man gerade einmal von der Hälfte des Betrags ausgegangen. Die Kostensteigerung sei unter anderem auf die Preiserhöhungen im Baugewerbe zurückzuführen. Oberbürgermeister Hubert Schnurr (Freie Wähler) kündigte an, die geplante Sanierung der Schule noch einmal neu im Gemeinderat zu diskutieren.